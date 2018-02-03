Iachini: "Babacar ha un grande potenziale, a Sassuolo avrà lo spazio che cerca. È una prima punta ma..."

Beppe Iachini, attuale allenatore del Sassuolo con un passato importante anche a Firenze, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex centrocampista ha parlato anche di El...

Beppe Iachini, attuale allenatore del Sassuolo con un passato importante anche a Firenze, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. L'ex centrocampista ha parlato anche di El Khouma Babacar, appena sbarcato alla corte del presidente Squinzi. Ecco le dichiarazioni: "Babacar mi piace: ha un potenziale da esprimere e a Sassuolo sarà meno chiuso che a Firenze. È una prima punta vera: per ora andiamo avanti così, ma non escludo di potergli mettere vicino un’altra punta – Matri, Ragusa, lo stesso Politano – e magari un trequartista alle spalle: Missiroli alla Cristante, o Berardi".