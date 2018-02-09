Luppi: "Viola rianimati dai tre punti di Bologna. Presenza dei DV determinante, obiettivo Champions l'anno prossimo"

Gianluca Luppi, doppio ex di Fiorentina e Juventus, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a RMC Sport riguardo la grande sfida del Franchi di questa sera. Questi i pensieri dell'ex difensore: "Dopo...

Gianluca Luppi, doppio ex di Fiorentina e Juventus, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a RMC Sport riguardo la grande sfida del Franchi di questa sera. Questi i pensieri dell'ex difensore: "Dopo la sconfitta con il Verona si sono risollevati con il Bologna ma è un passaggio normale perché la Fiorentina ha una rosa giovane e ci vuole tempo. I viola possono ambire a rientrare tra le prime 4/5 squadre d’Italia nel prossimo. Della Valle? La vicinanza della società vuol dire tanto e i giocatori la sentono. I malumori si percepiscono nell’aria. E’ chiaro che tutti vorrebbero avere società vicine ai giocatori ma purtroppo non è sempre così”.