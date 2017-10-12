Viali: "Chiesa davvero impressionante, raro vedere tanta determinazione in un giovane. E su Enrico..."

William Viali, ex difensore Viola fra le altre, ha parlato a TMW Radio della crescita di Federico Chiesa e più in generale di Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Chiesa? E' un giocatore che mi ha...

William Viali, ex difensore Viola fra le altre, ha parlato a TMW Radio della crescita di Federico Chiesa e più in generale di Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Chiesa? E' un giocatore che mi ha impressionato per il percorso che ha avuto in questo anno e mezzo. L'ho seguito dal vivo ed ha qualità fisiche e tecniche incredibili. Ricorda il padre in qualche movenza ma sono calciatori diversi. Suo padre mi faceva impazzire quando giocavamo contro. Suo figlio può essere un giocatore più completo perché può occupare più spazio rispetto al padre, giocando anche in più ruoli. E' un giocatore più moderno e davanti a sé ha una carriera davvero importante. Anche l'atteggiamento è incredibile, difficile vedere un giovane così determinato e umile".