Paganin: "Guai a sottovalutare il Bologna. Settimo posto alla portata dei Viola, i tifosi dovranno essere determinanti"

Il doppio ex di turno, Massimo Paganin, ha analizzato su Premium Sport la sfida fra Fiorentina e Bologna di sabato pomeriggio. Ecco le parole dell'opinionista: "Per settanta minuti il Bologna ha gioca...

Il doppio ex di turno, Massimo Paganin, ha analizzato su Premium Sport la sfida fra Fiorentina e Bologna di sabato pomeriggio. Ecco le parole dell'opinionista: "Per settanta minuti il Bologna ha giocato bene con il Napoli, con Verdi stava per passare avanti. Sono giocatori che si conoscono bene, che i viola non dovranno sottovalutare. Sarà una gara giocata a viso aperto, mi aspetto un Bologna più propositivo. La Fiorentina, che ha cambiato tanto, deve metterlo in difficoltà. A questa squadra serve tempo: Veretout è interessante, Chiesa potrebbe consacrarsi al pari di Simeone. È un gruppo in crescita, che può arrivare subito dietro a chi ha speso tantissimo. Vedo i viola giocarsi il settimo posto assieme a Torino e Atalanta. La rosa è competitiva, e la piazza deve dare una mano: l'Europa è possibile. Thereau mi piace molto: lotta e aiuta i compagni con la sua esperienza. Può dare tanto".