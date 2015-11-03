Notizie Paganin Fiorentina

Paganin: "La Fiorentina ha bisogno di un leader. Dzeko deve trascinare i compagni in campo e fuori"
27 novembre 2025 16:16
Paganin: "La tifoseria ha perso la pazienza. Mancano i risultati ma col Bologna è fondamentale"
25 ottobre 2025 15:38
Paganin: "Per la Fiorentina sarà difficile arrivare in Europa League, ha perso troppi punti"
17 aprile 2025 14:28
Paganin: "Calo Fiorentina? Quello che è successo a Bove ha inciso. Prima era bella da vedere"
09 gennaio 2025 16:37
Paganin: "La Fiorentina può diventare competitiva, ma sarà pesante la scelta sul successore di Italiano"
02 aprile 2024 17:15
Paganin: "Chiesa sta giocando fuori ruolo. Il 3-5-2 non sta dando equilibrio ai viola"
25 novembre 2019 18:25
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