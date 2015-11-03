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Notizie Paganin Fiorentina

Paganin: "La Fiorentina ha bisogno di un leader. Dzeko deve trascinare i compagni in campo e fuori"

27 novembre 2025 16:16

Paganin: "La tifoseria ha perso la pazienza. Mancano i risultati ma col Bologna è fondamentale"

25 ottobre 2025 15:38

Paganin: "Per la Fiorentina sarà difficile arrivare in Europa League, ha perso troppi punti"

17 aprile 2025 14:28

Paganin: "Calo Fiorentina? Quello che è successo a Bove ha inciso. Prima era bella da vedere"

09 gennaio 2025 16:37

Paganin: "La Fiorentina può diventare competitiva, ma sarà pesante la scelta sul successore di Italiano"

02 aprile 2024 17:15

Paganin: "Chiesa sta giocando fuori ruolo. Il 3-5-2 non sta dando equilibrio ai viola"

25 novembre 2019 18:25

Paganin: "Guai a sottovalutare il Bologna. Settimo posto alla portata dei Viola, i tifosi dovranno essere determinanti"

14 settembre 2017 19:28

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