L’ex difensore di Fiorentina e Bologna, Massimo Paganin, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Paganin, compagno di squadra di Paolo Vanoli in due esperienze, a Vicenza ma anche in Grecia, all’ Akratītos, ha parlato della sfida di stasera tra Fiorentina e AEK Atene e dell’impatto di Vanoli nell’universo viola: “Quella in Grecia è stata un’esperienza di vita di fine carriera, a livello calcistico è stato difficile perché era una squadra molto piccola ma sono felice di quanto fatto”.

Aggiunge: “Ho visto la prima partita col Genoa, con due allenatori nuovi e tanta frenesia. Con la Juventus un po’ meglio, un piccolo passo in avanti è stato fatto. La partita in coppa può dare positività all’ambiente, ma la Fiorentina è convalescente. In Conference c’è la possibilità di fare molto molto bene, anche se l’AEK sta bene”.

Su Dzeko: “È uno di quei giocatori che può fare tutto. Poi quando le cose non vanno soffrono tutti. In questi momenti serve uno come lui, che può trascinare coi comportamenti in campo e fuori”.