Paganin: "Chiesa sta giocando fuori ruolo. Il 3-5-2 non sta dando equilibrio ai viola"

Queste le parole rilasciate a TMW Radio da Massimo Paganin, ex calciatore su Federico Chiesa: "Se fai giocare un calciatore fuori ruolo è difficile che renda. Lui rende molto da esterno, perché si sfr...

A cura di Redazione Labaroviola 25 novembre 2019 18:25

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