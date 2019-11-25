Paganin: "Chiesa sta giocando fuori ruolo. Il 3-5-2 non sta dando equilibrio ai viola"
Queste le parole rilasciate a TMW Radio da Massimo Paganin, ex calciatore su Federico Chiesa: "Se fai giocare un calciatore fuori ruolo è difficile che renda. Lui rende molto da esterno, perché si sfr...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 18:25
Queste le parole rilasciate a TMW Radio da Massimo Paganin, ex calciatore su Federico Chiesa: "Se fai giocare un calciatore fuori ruolo è difficile che renda. Lui rende molto da esterno, perché si sfruttano le sue caratteristiche. Se gli si vuol far cambiare ruolo, si deve capire se ha la maturità tattica per farlo. Ma certe cose può vederle solo un tecnico. La Fiorentina ha una posizione non buona vista la rosa a disposizione, il 3-5-2 non dà equilibrio in questo momento".
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