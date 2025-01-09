Paganin: "Calo Fiorentina? Quello che è successo a Bove ha inciso. Prima era bella da vedere"

L'ex calciatore Antonio Paganin è stato ospite di TMW Radio, dove ha analizzato la Fiorentina di Raffaele Palladino

L'ex calciatore Antonio Paganin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato della Fiorentina di Raffaele Palladino e non solo. Queste le sue dichiarazioni:

"Cosa è successo alla Fiorentina? Con la qualità di Bove hanno perso equilibrio e ritrovarlo non è una cosa automatica. E' difficile mettere mano a una situazione del genere, era una Fiorentina bella da vedere prima. Quel caso non lo assorbi immediatamente, ha inciso. Sono cose che lasciano un segno in un gruppo".

Luiz Henrique: “Il mio obiettivo è vincere, nel 2025 voglio giocare con squadre di alto livello”

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