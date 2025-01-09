Luiz Henrique: "Il mio obiettivo è vincere, nel 2025 voglio giocare con squadre di alto livello"

Luiz Henrique calciatore del Botafogo e grande obbiettivo di mercato della Fiorentina nel mercato di Gennaio ha rilasciato un intervista a EL Pais sull'anno appena concluso, queste le sue parole:"Ero...

Luiz Henrique calciatore del Botafogo e grande obbiettivo di mercato della Fiorentina nel mercato di Gennaio ha rilasciato un intervista a EL Pais sull'anno appena concluso, queste le sue parole:

"Ero in viaggio con la mia ragazza, mentre percorrevo la strada ho ricevuto messaggi da amici e familiari che mi comunicavano che ero diventato il Re d'America. È così che ho scoperto di aver vinto il Pallone d'Oro del Sud America. Ero davvero felice, perché competere con un giocatore come Lionel Messi, che considero il migliore al mondo, è qualcosa di molto significativo. Lui è una leggenda del calcio, con una carriera straordinaria e tantissimi successi, quindi per me è stato un traguardo enorme.

Questo premio rappresenta qualcosa di veramente importante, perché fin da quando ho iniziato a giocare a calcio, il mio obiettivo è sempre stato vincere. Ho dentro di me questa spinta a ottenere il massimo, e quando intravedo una possibilità di vittoria, faccio tutto ciò che è necessario per raggiungerla. Mi auguro che il 2025 sia ancora migliore del 2024 (ride). Penso che sarà un anno speciale, perché voglio continuare a migliorarmi, crescere ogni anno, mantenere un livello di gioco elevato e rappresentare squadre di prestigio."

PEDULLA SU IKONE

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