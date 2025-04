Paganin: “Per la Fiorentina sarà difficile arrivare in Europa League, ha perso troppi punti”

L’ex giocatore di Inter, Bologna, Atalanta e Sampdoria Massimo Paganin ha detto la sua opinione sulla situazione in casa viola al sito NewsSuperscommesse.it: “La Fiorentina non può più credere alla Champions perché ha perso troppo terreno, sono 6 punti e mancano sempre meno partite alla fine. In più, non ha solo un’avversaria, deve superare troppe formazioni anche più forti. Anche per l’Europa League la Fiorentina parte defilata, non la vedo al livello della Lazio o della Roma, per me deve provare a vincere la Conference per accedere all’Europa League, altrimenti con il campionato sarà dura arrivare in Europa.”

Su Italiano: “Italiano è molto cresciuto rispetto a Firenze, adesso ha creato una realtà ottima per lottare davvero per la Champions. Ha una squadra meno forte della Juventus che è l’avversaria principale, ma sono sicuro che le darà filo da torcere nonostante Tudor abbia ridato un certo equilibrio. Italiano ha gestito bene l’ambiente e il Bologna è arrivato ad un traguardo inaspettato da ripetere.