Paganin: “La tifoseria ha perso la pazienza. Mancano i risultati ma col Bologna è fondamentale”

L'ex difensore Massimo Paganin si proietta sulla gara del Franchi esaminando l'attuale momento della Fiorentina

L’ex difensore di Fiorentina e Bologna, Massimo Paganin, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della sfida tra le sue due ex squadre appunto di domani, soffermandosi in particolare sui viola: “Mancano i risultati ma la rosa a mio avviso è sufficiente. E si sta lavorando anche in prospettiva, sui giovani. Ci sono giocatori di esperienza come Dzeko che è una garanzia e poi si lavora su giovani di prospettiva anche a livello internazionale anche perché la Fiorentina ha più manifestazioni ed è cresciuta e per questo i giocatori devono sapere che le pressioni ci sono per questo. Poi questa partita è fondamentale per il proseguo della stagione”.

Aggiunge: “Quando si passa da giovane a giocatore di un certo livello cambia lo status e aumentano le responsabilità. A centrocampo ci sono giocatori di qualità così come Moise Kean che è comunque ancora giovane. La Fiorentina deve puntare su giovani e giocatori di qualità guardando anche al futuro e crescere ancora anche se i tifosi giustamente hanno poca pazienza”.

