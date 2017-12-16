Iachini alza la voce: "A gennaio non si muove nessuno, nemmeno Berardi. Parlerò con Cannavaro"

Il nuovo tecnico neroverde Giuseppe Iachini, ha sostenuto la conferenza stampa antecedente la sfida di domani contro la Sampdoria. L'ex viola ha risposto con durezza alle domande riguardanti il mercat...

Il nuovo tecnico neroverde Giuseppe Iachini, ha sostenuto la conferenza stampa antecedente la sfida di domani contro la Sampdoria. L'ex viola ha risposto con durezza alle domande riguardanti il mercato e soprattutto Domenico Berardi. Così l'allenatore del Sassuolo: "Non voglio sentire né di mercato né di voci. Ho già parlato con la società: tutti i giocatori restano qui e nessuno andrà via a gennaio. Tutti devono restare concentrati su ciò che dobbiamo fare. Se poi un domani, Cannavaro dovesse fare una scelta di vita, la valuteremo al momento".