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Bernardeschi: "Colpito dalla mentalità bianconera, qui tutti vogliono vincere sempre. Panchina? Nessun dramma, anzi..."

Il nuovo acquisto bianconero Federico Bernardeschi, ha incontrato i colleghi de La Gazzetta dello Sport ai quali ha rilasciato un'intervista direttamente dal Centro Tecnico di Coverciano. Ecco cosa pe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2017 10:44
Bernardeschi: "Colpito dalla mentalità bianconera, qui tutti vogliono vincere sempre. Panchina? Nessun dramma, anzi..." -
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Il nuovo acquisto bianconero Federico Bernardeschi, ha incontrato i colleghi de La Gazzetta dello Sport ai quali ha rilasciato un'intervista direttamente dal Centro Tecnico di Coverciano. Ecco cosa pensa l'ex dieci Viola dei suoi primi mesi alla Juventus: "Fare la panchina alla Juventus non è stato un dramma. Anzi, mi ha fatto crescere. È giusto l’apprendistato e non pensare di fare subito il titolare. Quando si cambia squadra si trovano abitudini diverse. Nella Juve mi ha colpito la mentalità e purtroppo non l’acquisisci in una settimana, occorre tempo. Tutti, dal presidente al magazziniere, pensano solo a vincere. Se uno non si allena al 100% ti passano sopra. La cultura del lavoro è fondamentale".

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