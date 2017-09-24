Lucchesi: "Bella partita questa sera, la Fiorentina ha saputo ricostruire. Sull'Atalanta..."

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Fiorentina, è stato chiamato in causa ai microfoni di TuttoMercatoWeb per parlare della sfida di quesra sera fra Fiorentina ed Atalanta. Ecco le parole del dirige...

Fabrizio Lucchesi, ex dirigente della Fiorentina, è stato chiamato in causa ai microfoni di TuttoMercatoWeb per parlare della sfida di quesra sera fra Fiorentina ed Atalanta. Ecco le parole del dirigente toscano: "Sarà una bella partita da vedere, con due realtà importanti. La Fiorentina non è più quella di ieri, ha cambiato pelle. Tutti gli anni cercava di crescere e mantenere i migliori, ora ha ricostruito. Molto bene l’Atalanta, è un momento davvero bello e la proprietà mi sembra abbia capito come funziona il giochino. Sartori è bravo, Gasperini pure”.