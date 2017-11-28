Graziani su Babacar: "Trasmette poco impegno ed in campo è spesso isolato. Farebbe meglio ad andarsene..."

L'ex centravanti Viola e della Nazionale Ciccio Graziani, è stato intervistato dal Corriere Fiorentino. L'argomento principale è stato il rendimento di El Khouma Babacar, ecco cosa ne pensa l'opinioni...

L'ex centravanti Viola e della Nazionale Ciccio Graziani, è stato intervistato dal Corriere Fiorentino. L'argomento principale è stato il rendimento di El Khouma Babacar, ecco cosa ne pensa l'opinionista: "Si isola troppo, accusa l'andamento della partita facendo passare l'idea che non abbia voglia di sacrificarsi. La seconda. Poi penso che a Firenze non ci sia grande fiducia in lui. Secondo me gli manca il coraggio di chiedere la cessione visto i recenti precedenti con Kalinic e lo stesso Simeone. Sembra che non sia ambizioso se accetta sempre di restare a sedere. Io fossi in lui direi grazie e poi me ne andrei. Ha già dimostrato di poterci stare in una squadra come quella viola. Attualmente è penalizzato dal modulo: dovrebbe giocare insieme con il Cholito. I due sono complementari".