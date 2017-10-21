Cavasin: "Mi aspetto una Fiorentina in crescita nel girone di ritorno. Veretout il migliore fino ad ora, Simeone..."

Alberto Cavasin, ex allenatore anche della Fiorentina fra le tante, è stato chiamato in causa su Lady Radio. Occasione giusta per esprimere il proprio pensiero riguardo questo nuovo gruppo appena nato...

Alberto Cavasin, ex allenatore anche della Fiorentina fra le tante, è stato chiamato in causa su Lady Radio. Occasione giusta per esprimere il proprio pensiero riguardo questo nuovo gruppo appena nato ed il rendimento degli ultimi arrivati: "Mi aspetto una Fiorentina che possa assumere il volto definitivo per crescere nel girone di ritorno. L'acquisto che mi è piaciuto di più? Simeone mi piace molto, ma ancora non ha dimostrato tutto il suo valore. Veretout è il giocatore che si è espresso meglio. Thereau si è adattato molto di più. Benassi? Da interno credo che possa trovare una posizione più efficace per le sue capacità."