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Notizie Cavasin Fiorentina

Cavasin: "Ranieri e Duncan? La risposta sta nell'allenatore. Italiano prepara e costruisce i calciatori"

02 gennaio 2024 18:55

Vinse con la Fiorentina, adesso Cavasin allena in prima categoria: "Cucino e faccio il magazziniere"

07 aprile 2022 12:44

La gioia di Cavasin: "Finalmente un'annata spettacolare. La Fiorentina può vincere con chiunque"

06 aprile 2022 22:36

Cavasin: "Vlahovic? Serviva più logica nello strappo. Poteva andare via tra gli applausi"

20 ottobre 2021 22:42

Vinse il campionato con la Fiorentina in serie C, torna Cavasin: "Ripartirò dalla prima categoria"

09 settembre 2021 20:12

Cavasin: "Italiano sarà capace di superare le difficoltà della Fiorentina. Vlahovic non si fermerà"

27 luglio 2021 21:06

Ivan: "Da fiorentino non potevo dire no alla Fiorentina. Vincemmo grazie ad un grande tecnico come Cavasin"

11 maggio 2020 20:56

Cavasin: "La squadra è da Europa League, ma servono nuovi innesti sulle fasce. Il lavoro di Pioli pagherà.."

07 novembre 2017 17:58

Cavasin: "Mi aspetto una Fiorentina in crescita nel girone di ritorno. Veretout il migliore fino ad ora, Simeone..."

21 ottobre 2017 17:29

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