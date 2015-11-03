Notizie Cavasin Fiorentina

Cavasin: "Ranieri e Duncan? La risposta sta nell'allenatore. Italiano prepara e costruisce i calciatori"
02 gennaio 2024 18:55
Vinse con la Fiorentina, adesso Cavasin allena in prima categoria: "Cucino e faccio il magazziniere"
07 aprile 2022 12:44
La gioia di Cavasin: "Finalmente un'annata spettacolare. La Fiorentina può vincere con chiunque"
06 aprile 2022 22:36
Cavasin: "Vlahovic? Serviva più logica nello strappo. Poteva andare via tra gli applausi"
20 ottobre 2021 22:42
Vinse il campionato con la Fiorentina in serie C, torna Cavasin: "Ripartirò dalla prima categoria"
09 settembre 2021 20:12
Cavasin: "Italiano sarà capace di superare le difficoltà della Fiorentina. Vlahovic non si fermerà"
27 luglio 2021 21:06
Ivan: "Da fiorentino non potevo dire no alla Fiorentina. Vincemmo grazie ad un grande tecnico come Cavasin"
11 maggio 2020 20:56
Cavasin: "La squadra è da Europa League, ma servono nuovi innesti sulle fasce. Il lavoro di Pioli pagherà.."
07 novembre 2017 17:58
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