Cavasin: “Vlahovic? Serviva più logica nello strappo. Poteva andare via tra gli applausi”

Alberto Cavasin, ex allenatore Viola ed attuale tecnico del Barisardo in Prima Categoria, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “Oggi funziona così, ci sono meccanismi che portano a giocare in una squadra avendo già fatto un’altra scelta. Ci sono comportamenti non confacenti alla passione con cui noi lavoriamo. C’è una presunzione in questa scelta, e se c’è una presunzione significa che qualcuno ha subito. Si può trovare un accordo attraverso cui si può andare via tra gli applausi. È uno strappo dove gli interessi potevano essere coniugati diversamente, non con uno strappo, ma con una giusta logica”.