La gioia di Cavasin: "Finalmente un'annata spettacolare. La Fiorentina può vincere con chiunque"

Le parole di Alberto Cavasin sulla grande stagione della Fiorentina ai microfoni di TMW Radio

Alberto Cavasin, ex allenatore viola, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare della stagione della Fiorentina. Ecco le sue parole "Annata spettacolare, mi stanno molto divertendo e quando la Fiorentina vince sono sempre felice. Finalmente un bell'anno, ricco di qualità nel gioco con una squadra che può vincere con chiunque ed è in corsa per qualcosa di importante. Esprimono calcio, quello che condivido, facendo pure i risultati. Merito dell'allenatore e della società che sta dando lui tutto il supporto, spero in un bel finale perché mi sembra che la Fiorentina stia bene".

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