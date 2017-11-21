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Bernardeschi non convocato per il Barcellona, affaticamento muscolare o 'punizione'?

La Juventus ha messo in atto quest'oggi la rifinitura in vista della super sfida di domani dell'Allianz Stadium contro il Barcellona. Massimiliano Allegri ha dunque stilato la lista dei convocati per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2017 19:46
Bernardeschi non convocato per il Barcellona, affaticamento muscolare o 'punizione'? - Bernardeschi
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La Juventus ha messo in atto quest'oggi la rifinitura in vista della super sfida di domani dell'Allianz Stadium contro il Barcellona. Massimiliano Allegri ha dunque stilato la lista dei convocati per la gara, lasciando ai box Federico Bernardeschi, ufficialmente a causa di un affaticamento muscolare. Da capire se il fantasista ex Viola stia anche pagando la pessima prestazione di Genova.

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