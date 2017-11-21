Klopp: "Salah sta rispettando alla grande le aspettative. Mi piace il modo in cui gioca e soprattutto i gol che segna"

Il tecnico dei Reds Jürgen Klopp, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a proposito del rendimento finora stellare di Mohamed Salah. L'egiziano sta facendo la differenza per il Liverpool, e l'allen...

Il tecnico dei Reds Jürgen Klopp, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a proposito del rendimento finora stellare di Mohamed Salah. L'egiziano sta facendo la differenza per il Liverpool, e l'allenatore tedesco lo elogia così: "Ha confermato ampiamente le aspettative, questo è chiaro. Finora sta facendo tutto bene, mi piace molto il suo modo di giocare e ovviamente mi piacciono anche molto i gol che sta segnando". Le dichiarazioni sono riportate da TuttoMercatoWeb.