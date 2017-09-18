Pazienza: "Fiorentina piena di giovani imprevedibili, possono fare male alla Juventus. Su Bernardeschi..."

Michele Pazienza, doppio ex della super sfida di mercoledì fra Juventus e Fiorentina, ha analizzato quello che potrà essere il canovaccio della gara e non solo. Ecco le dichiarazioni dell'attuale tecn...

Michele Pazienza, doppio ex della super sfida di mercoledì fra Juventus e Fiorentina, ha analizzato quello che potrà essere il canovaccio della gara e non solo. Ecco le dichiarazioni dell'attuale tecnico del Pisa Berretti rilasciate al portale TuttoJuve: "La Fiorentina non è partita benissimo ma pian piano il suo allenatore sta cercando di trovare la quadra, di trovare gli equilibri della squadra. A sua disposizione, Pioli ha giocatori giovani che possono garantire imprevedibilità. C'è più di un giovane da temere. Penso che la Juventus potrebbe andare in difficoltà contro un avversario del genere. Berna? Non è facile trovare spazio in una squadra così come questa, è un giocatore giovane che ha già esperienza ma per lui tutto questo è un mondo nuovo. Pian piano, riuscirà a tagliarsi il suo spazio perchè ha delle qualità. Allegri penso stia facendo bene ad inserirlo molto lentamente, così gli offre la possibilità di ambientarsi nel migliore dei modi".