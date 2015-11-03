Notizie Pazienza Fiorentina

Pazienza: "Dainelli e Jorgensen i trascinatori della mia Fiorentina. Pronostici? Nulla scontato.."
16 maggio 2021 08:51
Pazienza: "Il Napoli non deve abbassare la guardia, troverà una Fiorentina con la testa libera"
13 maggio 2021 20:57
Pazienza: "La squadra era costruita per Iachini, lo avrei tenuto. Nel calcio non bastano i singoli"
23 novembre 2020 20:54
Pazienza: "Avrei preferito la permanenza di Iachini. Non so perchè è stato mandato via"
14 novembre 2020 21:44
Avvio flop, il Pisa esonera Gautieri: al suo posto ecco l'ex viola Michele Pazienza dalle giovanili
19 ottobre 2017 16:56
Pazienza: "Fiorentina piena di giovani imprevedibili, possono fare male alla Juventus. Su Bernardeschi..."
18 settembre 2017 16:52
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