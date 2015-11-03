Labaro Viola

Notizie Pazienza Fiorentina

Pazienza: "Dainelli e Jorgensen i trascinatori della mia Fiorentina. Pronostici? Nulla scontato.."

16 maggio 2021 08:51

Pazienza: "Il Napoli non deve abbassare la guardia, troverà una Fiorentina con la testa libera"

13 maggio 2021 20:57

Pazienza: "La squadra era costruita per Iachini, lo avrei tenuto. Nel calcio non bastano i singoli"

23 novembre 2020 20:54

Pazienza: "Avrei preferito la permanenza di Iachini. Non so perchè è stato mandato via"

14 novembre 2020 21:44

Avvio flop, il Pisa esonera Gautieri: al suo posto ecco l'ex viola Michele Pazienza dalle giovanili

19 ottobre 2017 16:56

Pazienza: "Fiorentina piena di giovani imprevedibili, possono fare male alla Juventus. Su Bernardeschi..."

18 settembre 2017 16:52

Pazienza: ''La nuova viola mi incuriosisce. I tifosi non sanno cosa aspettarsi, ma Pioli è ambizioso''

13 settembre 2017 15:30

Archivio

Esplora l'archivio di Pazienza

Sett. 19
Sett. 48 Sett. 46
Sett. 42 Sett. 38 Sett. 37