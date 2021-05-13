Pazienza: "Il Napoli non deve abbassare la guardia, troverà una Fiorentina con la testa libera"

Le parole di Michele Pazienza in vista di Fiorentina-Napoli

Michele Pazienza, ex giocatore di Fiorentina e Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc in occasione della partita di domenica tra le sue due vecchie squadre. Ecco le sue parole:

"L'ultimo ostacolo per il traguardo Champions del Napoli è a Firenze. Per gli azzurri non sarà facile perché troveranno una squadra libera che giocherà in scioltezza. La Fiorentina ha calciatori di gran valore ed il Napoli non dovrà abbassare la guardia"

GATTUSO "Mi dispiace che Gattuso possa andare via, è un allenatore che è cresciuto molto ed ha fatto bene al Napoli".

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