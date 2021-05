Da Napoli, Gattuso ha avvisato la famiglia sul trasferimento alla Fiorentina, futuro a Firenze

gattuso a firenze? da napoli sono sicuri

Da Napoli danno per fatto al 100% l’arrivo di Gennaro Gattuso a Firenze. Secondo voci e indiscrezioni che arrivano dall’ambiente napoletano, Gattuso starebbe già scegliendo la casa e le scuole per i propri figli a Firenze, per un imminente trasloco. Al momento sono solo voci che potrebbero essere confermate soltanto a fine campionato, e non di certo ad oggi, vista la corsa Champions del Napoli e anche l’imminente sfida tra azzurri e Fiorentina. Mancano ormai solo 180 minuti al termine del campionato, a fine anno conosceremo la verità e la decisione finale della società viola.

Francesco Pistola

