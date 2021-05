Tre anni dopo, lo stesso incrocio. La Fiorentina potrebbe fare un altro grande regalo alla Juventus

Era il 29 aprile 2018 e nel campionato italiano andava in scena il doppio confronto tra Inter e Juventus da una parte, dall’altra invece, a Firenze, scendevano in campo Fiorentina e Napoli. Tutti sappiamo come andò a finire quella giornata, con Simeone che fece tripletta e la miglior prestazione della sua carriera contro il Napoli, che proprio sul campo della Fiorentina, perse lo scudetto.

Oggi, tre anni dopo, la storia potrebbe ripetersi. Anche questa volta, da una parte ci sarà la sfida tra Inter e Juventus e dall’altra ci sarà quella tra Fiorentina e Napoli. Sul banco la qualificazione in Champions League che ha un valore enorme per le due società sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che economico,

Il Napoli è avanti in classifica di un punto rispetto alla Juventus, e la squadra di Gattuso, che è molto vicino ad essere il prossimo allenatore della Fiorentina, scenderà in campo domenica alle 12.30 proprio sul campo viola. Il Napoli ha il destino nelle sue mani, proprio come tre anni fa, con due vittorie nelle ultime due giornate sarà qualificazione in Champions League con la Juventus clamorosamente fuori dall’Europa dei grandi.

Il destino però, ancora una volta, è nelle mani della Fiorentina.

La squadra di Beppe Iachini, che ormai non ha più nulla da chiedere al campionato, sarà la speranza bianconera per la qualificazione. Domenica all’ora di pranzo, i tifosi della Juventus si trasformeranno in tifosi viola. Sembrerà assurdo ma sarà proprio cosi. Le speranze di Agnelli, Pirlo e Cristiano Ronaldo saranno proprio su Iachini, Commisso e Ribery. Se a Torino il prossimo anno vorranno giocare la Champions League, toccherà proprio alla Fiorentina dare una grande mano a Buffon, Chiesa e compagnia.

Insomma, la storia si ripete. Da Napoli si augurano non vada proprio come tre anni fa…

Flavio Ognissanti

