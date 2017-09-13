Pazienza: ''La nuova viola mi incuriosisce. I tifosi non sanno cosa aspettarsi, ma Pioli è ambizioso''

A Radio Bruno, con l'approssimarsi della sfida tra Fiorentina e Bologna, parla il doppio ex di turno, Michele Pazienza:"La nuova Fiorentina mi incuriosisce. Magari per i tifosi, che non sanno cosa asp...

A Radio Bruno, con l'approssimarsi della sfida tra Fiorentina e Bologna, parla il doppio ex di turno, Michele Pazienza:"La nuova Fiorentina mi incuriosisce. Magari per i tifosi, che non sanno cosa aspettarsi, è più difficile. Pioli? E' un allenatore ambizioso, a cui è stato dato un compito non facile. Bisogna lasciargli il tempo di lavorare, in una pizza che spesso di tempo non ne dà. Il mio rapporto con Pioli non era buono, ma al di là di questo credo che sia molto preparato a livello tattico e che abbia una buona metodologia di lavoro".