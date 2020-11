Pazienza: “La squadra era costruita per Iachini, lo avrei tenuto. Nel calcio non bastano i singoli”

Michele Pazienza, ex giocatore viola ai tempi del “primo” Prandelli è intervenuto nella trasmissione “Stadio Aperto” in onda su TMW Radio. Ecco le sue parole:

IACHINI “Io sarei stato più propenso a proseguire con Iachini, perché conosceva benissimo la squadra e i giocatori, era tutto costruito per lui”.

PRANDELLI “Prandelli è un allenatore molto preparato che oggi si trova in una situazione non semplice. Ora a Prandelli servirà tempo per capire quale sia il sistema più adatto per questa Fiorentina. Per la breve esperienza che sto avendo, dico che finché non entri in uno spogliatoio non hai mai la misura di ciò che hai tra le mani”.

SITUAZIONE SQUADRA “Se si guardano i giocatori singolarmente, i valori sono importanti. Ma il gioco del calcio dice che questo non basta, serve comporre una squadra per avere l’idea di gioco dell’allenatore. Per metterli insieme a Prandelli ci vorrà del tempo, e diventa difficile anche dire dove potrà arrivare la Fiorentina”.

