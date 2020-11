Pazienza: “Avrei preferito la permanenza di Iachini. Non so perchè è stato mandato via”

Michele Pazienza, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Ecco le sue parole:

IACHINI “Avrei preferito la sua permanenza. Mi piace, ho visto come lavora. Non so perchè è stato mandato via, ma si sa, il primo a pagare è l’allenatore. La Fiorentina ha sbagliato due volte se l’ha confermato senza essere convinta per poi esonerarlo appena possibile”.

“È stata la scelta più logica perchè conosce l’ambiente e sa quali sono le esigenze della piazza. Deve dare una scossa ai giocatori, questo è il motivo per cui è stato preso”.

