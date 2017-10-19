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Avvio flop, il Pisa esonera Gautieri: al suo posto ecco l'ex viola Michele Pazienza dalle giovanili

Il Pisa Sporting Club ha comunicato oggi (19 ottobre) di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Carmine Gautieri. La società nerazzurra non è soddisfatta dall'avvio di campionato, che vede il club...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2017 16:56
Avvio flop, il Pisa esonera Gautieri: al suo posto ecco l'ex viola Michele Pazienza dalle giovanili -
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Il Pisa Sporting Club ha comunicato oggi (19 ottobre) di aver sollevato dall'incarico l'allenatore Carmine Gautieri. La società nerazzurra non è soddisfatta dall'avvio di campionato, che vede il club staccato dalle prime posizioni di classifica. Al suo posto, almeno per il momento, l'ex viola Michele Pazienza, già tecnico del settore giovanile.

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