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L'ex Viola Behrami torna in Italia, la trattativa con l'Udinese è ormai ai dettagli...

Valon Behrami, vecchia conoscenza della Fiorentina, è pronto a riabbracciare la Serie A. Il centrocampista del Watford ha raggiunto l'accordo con l'Udinese e la trattativa si sta concludendo con succe...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 agosto 2017 19:20
L'ex Viola Behrami torna in Italia, la trattativa con l'Udinese è ormai ai dettagli... -
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Valon Behrami, vecchia conoscenza della Fiorentina, è pronto a riabbracciare la Serie A. Il centrocampista del Watford ha raggiunto l'accordo con l'Udinese e la trattativa si sta concludendo con successo. Il classe '85 andrà ad irrobustire la linea mediana bianconera, dando a Delneri una soluzione in più. La notizia è riportata da alfredopedulla.com...

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