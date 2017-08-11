L'ex Viola Behrami torna in Italia, la trattativa con l'Udinese è ormai ai dettagli...
Valon Behrami, vecchia conoscenza della Fiorentina, è pronto a riabbracciare la Serie A. Il centrocampista del Watford ha raggiunto l'accordo con l'Udinese e la trattativa si sta concludendo con succe...
A cura di Redazione Labaroviola
11 agosto 2017 19:20
Valon Behrami, vecchia conoscenza della Fiorentina, è pronto a riabbracciare la Serie A. Il centrocampista del Watford ha raggiunto l'accordo con l'Udinese e la trattativa si sta concludendo con successo. Il classe '85 andrà ad irrobustire la linea mediana bianconera, dando a Delneri una soluzione in più. La notizia è riportata da alfredopedulla.com...