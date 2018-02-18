Sky Sport, Iniesta sbarcherà in Cina in estate, potrebbe unirsi al Tianjin dell'ex viola Paulo Sousa...
Andrés Iniesta e la Cina, un'ipotesi che sembra destinata a concretizzarsi dopo tante chiacchiere. L'ultima indiscrezione lanciata da Sky Sport, vorrebbe il 'todocampista' del Barcellona e della Nazio...
A cura di Redazione Labaroviola
18 febbraio 2018 14:16
Andrés Iniesta e la Cina, un'ipotesi che sembra destinata a concretizzarsi dopo tante chiacchiere. L'ultima indiscrezione lanciata da Sky Sport, vorrebbe il 'todocampista' del Barcellona e della Nazionale spagnola ad un passo dal Tianjin Quanjian, sodalizio allenato da una vecchia conoscienza del calcio nostrano e della Fiorentina nella fattispecie, il portoghese Paulo Sousa. Ennesimi rumors o qualcosa di più?