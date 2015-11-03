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Notizie Iniesta Fiorentina
Iniesta saluta il Barcellona, il giocatore pronto a volare in Cina da Paulo Sousa
11 aprile 2018 17:44
Sky Sport, Iniesta sbarcherà in Cina in estate, potrebbe unirsi al Tianjin dell'ex viola Paulo Sousa...
18 febbraio 2018 14:16
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