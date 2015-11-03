Notizie Iniesta Fiorentina

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Iniesta saluta il Barcellona, il giocatore pronto a volare in Cina da Paulo Sousa

11 aprile 2018 17:44

Sky Sport, Iniesta sbarcherà in Cina in estate, potrebbe unirsi al Tianjin dell'ex viola Paulo Sousa...

18 febbraio 2018 14:16

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