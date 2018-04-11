Iniesta saluta il Barcellona, il giocatore pronto a volare in Cina da Paulo Sousa
Come confermato da alcune voci di Catalunya Radio, Andrés Iniesta è pronto a fare le valigie verso la Cina. Le conferme sull'addio del giocatore..
A cura di Redazione Labaroviola
11 aprile 2018 17:44
Come confermato da alcune voci di Catalunya Radio, Andrés Iniesta è pronto a fare le valigie verso la Cina. Le conferme sull'addio del giocatore blaugrana giungono dall’emittente vicina al Barcellona. Il todocampista per eccezione avrebbe già trovato l’accordo con il Tianjin Quanjian allenato da Paolo Sosa per un contratto stellare da 37 milioni di euro lordi a stagione.