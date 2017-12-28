Montella si svincola dal Milan e vola in Spagna. Pronto un contratto fino al 2019 col Siviglia, vicine le firme...

Un mese dopo il suo esonero da parte del Milan, Vincenzo Montella è già pronto a rientrare il pista, stavolta al di fuori dei confini nazionali. Stando a quanto si apprende da GianlucaDiMarzio.com, il...

Un mese dopo il suo esonero da parte del Milan, Vincenzo Montella è già pronto a rientrare il pista, stavolta al di fuori dei confini nazionali. Stando a quanto si apprende da GianlucaDiMarzio.com, il tecnico campano dovrebbe firmare proprio oggi la risoluzione del contratto che lo lega alla società rossonera, in modo da liberarsi definitivamente e poter firmare senza ostacoli il nuovo contratto col Siviglia. Montella ed il club andaluso sembrano già avere un accordo, con l'aeroplanino pronto a legarsi ai rojiblancos fino al 2019...