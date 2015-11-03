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Notizie Rescissione Fiorentina

La Nazionale, Pradè sta lavorando per far rescindere il contratto a Cyril Thereau

24 giugno 2019 18:34

Montella si svincola dal Milan e vola in Spagna. Pronto un contratto fino al 2019 col Siviglia, vicine le firme...

28 dicembre 2017 12:42

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