La Nazionale, Pradè sta lavorando per far rescindere il contratto a Cyril Thereau
Secondo La Nazione, l'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau non rientra più nei piani di Daniele Pradé. Infatti sta cercando di far rescindere consensualmente il contratto all'ex Udinese.
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 18:34
Secondo La Nazione, l'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau non rientra più nei piani di Daniele Pradé. Infatti sta cercando di far rescindere consensualmente il contratto all'ex Udinese.