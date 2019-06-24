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La Nazionale, Pradè sta lavorando per far rescindere il contratto a Cyril Thereau

Secondo La Nazione, l'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau non rientra più nei piani di Daniele Pradé. Infatti sta cercando di far rescindere consensualmente il contratto all'ex Udinese.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 18:34
La Nazionale, Pradè sta lavorando per far rescindere il contratto a Cyril Thereau - Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 20.01.2019, Fiorentina-Sampdoria, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo La Nazione, l'attaccante della Fiorentina Cyril Thereau non rientra più nei piani di Daniele Pradé. Infatti sta cercando di far rescindere consensualmente il contratto all'ex Udinese.

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