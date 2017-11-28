Montella: "Io CT? Non ho la testa per pensarci adesso. Ovvio che mi piacerebbe, ma non è il momento..."

L'ex tecnico Viola Vincenzo Montella, appena esonerato dal Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport a proposito di una possibile chiamata come nuovo commissario tecnico azzu...

L'ex tecnico Viola Vincenzo Montella, appena esonerato dal Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport a proposito di una possibile chiamata come nuovo commissario tecnico azzurro. L'allenatore campano ha risposto così: "Non ho la testa per pensarci adesso e sinceramente non ho ricevuto chiamate". Alla domanda se gradirebbe una telefonata, l'aeroplanino risponde così: "Sì, ma non è il tempo per dare risposte a queste domande".