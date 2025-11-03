Pioli non si dimette e per la buonuscita chiede almeno 5 milioni netti alla Fiorentina. Trattative in corso

Sono ore caldissime al Viola Park dove tutta la Fiorentina è riunita per un ritiro punitivo dopo il peggiore avvio della storia centenaria della Fiorentina. In questo momento al quartier generale della Fiorentina il nodo principale è capire come salutare Stefano Pioli. L’allenatore infatti è virtualmente esonerato e l’unico nodo rimasto da sciogliere è quello legato al suo pesante contratto. Sono in corso infatti colloqui tra la Fiorentina e l’allenatore per trattare la buonuscita per la rescissione consensuale.

Pioli infatti non ha nessuna intenzione di dimettersi e per accettare la risoluzione del contratto chiede una buonuscita da 5 milioni di euro. Pari a circa un anno e mezzo di contratto. Cifra che per la società viola è troppo alta. Vanno avanti dunque le trattative tra le parti per trovare la quadra e salutarsi dopo il surreale avvio di stagione che vede la squadra viola al penultimo posto in attesa della partita di stasera del Genoa.