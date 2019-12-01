Tuttosport, Montella a rischio esonero. Ecco i possibili sostituiti sulla panchina viola

Secondo Tuttosport, in queste ore è difficile che venga presa una decisione perchè martedì la Fiorentina sfiderà in Coppa Italia il Cittadella. Ma questi sono i primi nomi: Gattuso e Prandelli. Ieri u...

Secondo Tuttosport, in queste ore è difficile che venga presa una decisione perchè martedì la Fiorentina sfiderà in Coppa Italia il Cittadella. Ma questi sono i primi nomi: Gattuso e Prandelli. Ieri un'altra prestazione deludente, arruffata e condizionata dall'infortunio serio subito da Ribery nel finale di primo tempo alla caviglia destra. La viola ora deve guardarsi negli occhi e decidere cosa fare anche perché da oggi a Natale ci sarà da affrontare il Torino, l'Inter e la Roma.