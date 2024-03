Esonero in vista per D’Aversa dopo la testata ad Henry. Il Lecce si schiera: “Condanniamo il gesto”

Il Lecce con un comunicato ha voluto prendere le distanze da quanto successo nel finale di partita: “L’U.S. Lecce, con riferimento all’episodio che ha visto coinvolto l’allenatore D’Aversa ed il giocatore del Verona Henry, pur valutando la situazione di nervosismo generale nel finale di gara, condanna fermamente il gesto del proprio allenatore in quanto contrario ai principi ed ai valori dello sport”.

La società giallorossa non transige su episodi così gravi e sta quindi pensando all’esonero di D’Aversa. Al di là del comunicato, quindi, in casa Lecce ci sono delle riflessioni in corso sul futuro dell’allenatore italiano, con l’esonero che sembra inevitabile. Bisognerà capire soltanto le modalità. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

FINALE AD ALTA TENSIONE AL VIA DEL MARE DI LECCE. D’AVERSA PROTAGONISTA DEL BRUTTO GESTO