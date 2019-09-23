Snai, l'esonero di Montella è il terzo più probabile in Serie A. La quota da scommettere...

Secondo la Snai l'esonero di Vincenzo Montella è il terzo più probabile della Serie A. L'allenatore della Fiorentina è stato infatti quotato a 2,25 rispetto alla circostanza di lasciare il club, appai...

Secondo la Snai l'esonero di Vincenzo Montella è il terzo più probabile della Serie A. L'allenatore della Fiorentina è stato infatti quotato a 2,25 rispetto alla circostanza di lasciare il club, appaiandosi così a Liverani del Lecce. Davanti a loro solo Corini (2,05) e Juric (2,00), mentre scendono in picchiata anche le quotazioni di Giampaolo: l'allenatore rossonero è passato dal tranquillo 7,50 di inizio stagione ad un traballante 2,50.