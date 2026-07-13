Andrea Sottil parla del figlio: "Se a Firenze non ha spazio, cercheremo la situazione migliore per lui"

Il padre di Riccardo Sottil ha parlato della situazione del figlio

L'ex giocatore e padre di Riccardo Sottil, Andrea Sottil ha parlato del figlio in uscita da Firenze: "Hanno scelto ed il calcio è questo, purtroppo ha avuto un'ernia fastidiosa e ora sta bene. Sta recuperando e ora vedremo cosa fare se a Firenze non c'è spazio, cercheremo la situazione migliore per lui. Ha ancora un anno di contratto, ma vogliamo farlo stare bene e deve giocare. Per me ha i colpi per fare bene ovunque."