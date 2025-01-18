A.Sottil: "Contento per Riccardo, è maturato. Palladino saprà uscire dal momento complicato"

Andrea Sottil, padre di Riccardo, è intervenuto a Radio Bruno, parlando di suo figlio, di Palladino e del momento della Fiorentina

Andrea Sottil, padre di Riccardo ed ex allenatore di Udinese e Salernitana, è intervenuto a Radio Bruno per parlare dell'ottimo momento di forma del figlio con la maglia della Fiorentina e Palladino in panchina. Queste le sue parole, riportate da TMW:

"Per Riccardo sono molto contento, dopo quello che ha passato se lo è meritato. E' merito suo, dell'allenatore che gli ha dato fiducia e della squadra; questa è sicuramente la sua miglior stagione, è maturato molto sia come uomo che come calciatore. Come si esce da questo periodo? Palladino è giovane ma esperto, lui saprà benissimo quale è la ricetta giusta per uscirne, ed ha una rosa importanti con giocatori del calibro di De Gea; la Fiorentina troverà il modo per uscire da questo periodo. In questi casi è giusto lavorare sulla testa per ritrovare serenità; giustamente devi mettere anche sull'attenti i giocatori. Nel calcio serve fame e cattiveria agonistica. E' un periodo in cui non ti gira bene, ma ripeto; Palladino ha tutte le capacità per risollevare questo gruppo".

PALLADINO SU BIRAGHI

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