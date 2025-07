Pedullà su Sottil: “Scelta di andare al Milan l’ha ammazzato. Lui e l’agente dovevano prevderlo”

Alfredo Pedullà, nel corso della diretta Twitch di Passione Fiorentina, tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulla situazione, e il futuro, di Riccardo Sottil, ai margini del progetto Fiorentina dopo la mancata convocazione per la tournée inglese.

“Su Sottil è un problema serio perché la scelta di andare al Milan l’ha ammazzato. Sia lui che chi lo assiste avrebbero dovuto considerare tutta la situazione prima e prevderla, un po’ come Gollini al Tottenham qualche anno fa. Bisogna trovare una sistemazione nell’ambito di società italiane, tipo Sassuolo, se va bene anche a Sottil come destinazione, ma se ne parla più avanti perché per adesso non c’è niente.”