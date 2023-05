Sottil: “Pensiamo al Torino, poi recuperare energie per essere concentrati con l’Inter in finale”

L’attaccante della Fiorentina, Riccardo Sottil, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del fischio d’inizio del match contro il Torino. Ecco le sue parole:

Tenere concentrazione con la finale di Coppa Italia alle porte? Abbiamo giocato tantissime partite in pochi giorni e la cosa fondamentale è pensare alla partita di oggi. Poi ricaricare le energie fisiche e mentali in vista dell’Inter in finale di Coppa Italia per avere grande concentrazione e voglia di vincere.

