Pedullà: “Nico Gonzalez risponde a chi lo voleva lontano dalla Fiorentina. Leicester niente di vero”

Il tempo è galantuomo, sempre. Nel caso di Nico Gonzalez ancora di più. Lo scorso gennaio c’è stato chi lo aveva mandato lontano da Firenze, con una sicurezza assoluta. “C’è l’intesa con il Leicester, la Fiorentina è d’accordo, il via libera arriverà presto”. È andata esattamente al contrario, anche perché la Fiorentina – come abbondantemente raccontato – ha preso subito le distanze da quell’indiscrezione che non aveva un briciolo di verità. Il Leicester probabilmente apprezzava Nico Gonzalez, ma quando si dice che è fatta se poi non è fatta diventa un grosso problema. E forse bisognerebbe spiegare, invece non è stato spiegato, meglio sorvolare oppure pensare (sperare) che la gente dimentichi. Il destino ha voluto che Nico Gonzalez (oggi assente in casa del Torino) sia rimasto viola, la doppietta di Basilea per la finale di Conference League è stato un grande timbro, prima del gol della liberazione firmato Barak. Il destino si diverte e ha sempre ragione, nel caso di Nico ancora di più. Lo riporta Alfredo Pedullà.

