Behrami e Montolivo: “Fiorentina ha affrontato squadre facili” Parolo non ci sta: “Italiano meglio di Sarri”

Nel corso della trasmissione Tutti Bravi Dal Divano di Dazn, nel quale gli ex giocatori Behrami, Parolo, Montolivo e Matri commentano le vicende delle squadre italiane, c’è stato anche un dibattito sulla Fiorentina e sul percorso in Europa in generale delle finaliste. Queste le loro parole:

Parolo: ”Quale delle tre italiane arrivando in finale ha fatto l’impresa?”

Behrami: ”La Roma perché ha affrontato squadre molto complicate, ha affrontato tutte squadre che puntavano a vincere la coppa e che stanno lottando anche nei piani alti in campionato, lasciamo stare il modo, alla fine la Roma è arrivata in finale, loro hanno fatto un’impresa. La Fiorentina non riesco a metterla tra queste, perché ha affrontato squadre alla portata e di un altro livello rispetto alla Fiorentina”

Montolivo: ”La Fiorentina è partita molto male, aveva dei problemi ma da gennaio ha fatto bene e si è ripresa, finale di Coppa Italia, finale di Conference, poi si le squadre che ha affrontate assolutamente alla portata.

Behrami: ”Con le dovute proporzioni ha fatto lo stesso percorso dell’Inter. Doveva arrivare sesta o settima in campionato ma ha fatto meno bene raggiungendo però due finali nei tornei”.

Parolo: ”La Fiorentina non era abituata a giocare ogni tre giorni ed è cresciuta, era il primo anno che giocava ogni 3 giorni non era facile. Italiano si è adattato. Giocare ogni tre giorni ti fa crescere, non è facile, Sarri per esempio ha scelto di non giocare ogni tre giorni e non si è adattato come ha fatto Italiano. Secondo me è un grandissimo rimpianto per la Lazio non esserci in base al potenziale che aveva”

Behrami: ”Il percorso di Italiano è incredibile, ha vinto la C, ha vinto la B, oggi va in finale contro il West Ham, ha una visibilità incredibile. Se Sarri arriva in Champions ed esce ai gironi, non avrà avuto la stessa visibilità che avranno avuto Italiano e Mourinho con queste finali raggiunte”.

Matri: “Se rapporti il valore della rosa al risultato raggiunto è la Roma quella che ha fatto l’impresa migliore, poi è vero che non hanno giocato bene ma ci sono arrivati anche con grandi assenze”

Parolo: ”Roma e Inter in finale faranno il ritorno al vecchio solito calcio all’italiana, la nostra forza. La Fiorentina sarà l’unica delle tre che andrà a giocarsela a viso aperto”.

