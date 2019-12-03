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Montella sostituisce Sottil nel primo tempo che sbraccia e sbuffa davanti alla panchina

L'allenatore della Fiorentina Montella nel primo tempo ha tolto Riccardo Sottil per far entrare Pol Lirola dopo che Venuti aveva preso il cartellino rosso. Sottil però non l'ha presa benissimo che è a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2019 23:25
Montella sostituisce Sottil nel primo tempo che sbraccia e sbuffa davanti alla panchina - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'allenatore della Fiorentina Montella nel primo tempo ha tolto Riccardo Sottil per far entrare Pol Lirola dopo che Venuti aveva preso il cartellino rosso. Sottil però non l'ha presa benissimo che è andato verso la panchina allagando le braccia e sbuffando con la staff che cercava di calmarlo davanti alla panchina. Il pubblico viola risponde fischiando il cambio di Montella.

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