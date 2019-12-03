Montella sostituisce Sottil nel primo tempo che sbraccia e sbuffa davanti alla panchina

L'allenatore della Fiorentina Montella nel primo tempo ha tolto Riccardo Sottil per far entrare Pol Lirola dopo che Venuti aveva preso il cartellino rosso. Sottil però non l'ha presa benissimo che è a...

A cura di Redazione Labaroviola 03 dicembre 2019 23:25

Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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