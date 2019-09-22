Bucchioni: "Al posto di Vlahovic avrei messo Sottil, non avrei mai tolto Chiesa e Ribery"

Il giornalista Enzo Bucchioni è stato intervistato a Radio Bruno Toscana: "Pensavo che la Fiorentina oggi potesse fare meglio. C’è rammarico, non mi sono piaciuti i cambi di Montella. Chiesa non lo to...

Il giornalista Enzo Bucchioni è stato intervistato a Radio Bruno Toscana: "Pensavo che la Fiorentina oggi potesse fare meglio. C’è rammarico, non mi sono piaciuti i cambi di Montella. Chiesa non lo toglierei mai e nemmeno Ribery. E poi al posto di Vlahovic avrei messo Sottil, con i cambi la squadra è arretrata di qualche metro ed è peggiorata facendo fare più gioco all'Atalanta in area di rigore. Prima della gara se mi avessero chiesto di firmare per un pareggio avrei firmato subito. Ho visto comunque personalità per andare avanti 2-0 con una squadra forte e veloce come l’Atalanta, il gol di Chiesa è stato provato in allenamento e mi fa pensare che stia crescendo. In questo momento non guardo la classifica, ma mi aspetto un’inversione di marcia già dalla prossima settimana".